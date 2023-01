Kreis Lörrach Familien werden entlastet

Das Ticket gilt in allen 19 Verkehrsverbünden im Land – ausgenommen ist nur der Fernverkehr. Geplant ist das Jugendticket bislang nur als Jahreskarte. „Wir wollen mit dem Ticket vor allem junge Menschen und ihre Familien entlasten“, erklärte Hartmann-Müller. Die CDU-Politikerin hatte sich im Verkehrsausschuss wiederholt für das Jugendticket ausgesprochen, wie sie mitteilt. Dass das neue Ticket aufgrund des angekündigten 49-Euro-Tickets des Bundes obsolet wird, sieht Hartmann-Müller anders: „Auf das Jahr hochgerechnet ist das 49-Euro-Ticket viel teurer als das BW-Jugendticket. Das macht gerade bei größeren Familien einen Unterschied.“ In andere Bundesländer würden die meisten Jugendlichen eher selten reisen – und dann ohnehin eher den Fernverkehr nutzen. „Für die jungen Menschen am Hochrhein ändert das 365-Euro-Ticket so einiges. Ob Festivals in Freiburg, Strandtage am Bodensee oder Einkaufsbummel in Stuttgart – mit dem neuen Ticket kommt man viel einfacher vom ländlichen Raum in die Stadt“, erklärt Hartmann-Müller. „Damit haben wir ein tolles Jahresticket geschaffen, wie ich es mir in meiner Jugend selbst gewünscht hätte.“