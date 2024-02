Kreis Lörrach: Finanzamt Lörrach arbeitet schnell

Bei der Bearbeitung ist das Thema Komplexität entscheidend. Salaske: „Je komplexer ein Fall ist, desto länger dauert die Bearbeitung und der Fall ist entsprechend schwieriger.“ Das Finanzamt habe viele junge Leute im Team, die gut zusammenarbeiten und sich so eine Routine erarbeitet hätten. Zudem sei das Team sehr konstant. Je konstanter ein Team miteinander arbeite, desto mehr Erfahrung und Wissen könne aufgebaut werden. Salaske: „Ich bin stolz auf unser Team und entsprechend auch auf die erreichten Zahlen im Ranking.“

Konkurrenz unter Ämtern

Die Vorarbeit der Menschen, die die Steuererklärung machen, ist auch wichtig, erklärt Salaske: „Je mehr Daten wir haben, desto schneller und leichter kann ein Antrag bearbeitet werden. Die Vorarbeit der Antragsteller kann da eine große Hilfe sein.“

So schön die Zahlen und das tolle Ranking sind. Sie bedeuten nicht alles, wie Salaske schildert: „An allererster Stelle steht immer die Bearbeitung. Die muss stimmen. Wenn dann noch positive Zahlen, was die Schnelligkeit angeht, erreicht werden, freut es mich als Leiter.“

Zur Konkurrenz mit anderen Finanzämtern schildert Salaske, dass er das Finanzamt mit anderen Finanzämtern vergleiche. Eine richtige Konkurrenz gäbe es zwischen den Amtsleitern nicht: „Es gibt aber durchaus einen Wettbewerb unter den Amtsleitern und natürlich macht es einen Leiter stolz, wenn sein Finanzamt in einem bundesweiten Ranking gut abschneidet.“

Regionale Unterschiede

An der Spitze aller Finanzämter bundesweit liegen die Finanzämter Herne (Bearbeitungszeit 29,8 Tage), Olpe (31,5 Tage) in Nordrhein-Westfalen und das Finanzamt Zwiesel ASt. Viechtach (33,6 Tage) in Bayern. Solche Bearbeitungszeiten sind für das Finanzamt Lörrach nur schwer erreichbar. Salaske: „Wir haben sehr viele Grenzgänger aus der Schweiz. Sie geben keine elektronischen Unterlagen ab, sondern in Papierform. So etwas dauert dann automatisch länger als in anderen Fällen.“

Gerade Finanzämter auf dem Land ohne Grenznähe hätten den Vorteil, dass die Anzahl der Anträge niedriger sei, und könnten daraus Kapital schlagen. So käme es dann auch zur besseren Schnelligkeit.

Ziel des Finanzamtes Lörrach ist es, die erreichte Geschwindigkeit beizubehalten und damit eine langfristige Konstanz zu erreichen: „Wir wollen den Wert von 50,7 Tagen Bearbeitungsdauer halten und gleichzeitig unsere Bearbeitung gründlich machen.“