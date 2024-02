Kreis Lörrach: Finanzielle Unterstützung für Bedürftige

Freuen konnten sich die Tafeln in Schopfheim, Rheinfelden und Lörrach/Weil am Rhein. Die vom Lions Club gespendeten 6000 Euro stammen aus dem Raclette-Verkauf des Clubs beim Weihnachtsmarkt in Lörrach. Sie werden zu gleichen Teilen an die drei Tafeln aus dem Kreisgebiet verteilt. Zur Übergabe der Spende kamen der Präsident des Lions Clubs, Klaus Krebs und der Pressebeauftragte des Lions Clubs, Peter Peitz, mit den Vertretern der Tafeln in Peitz Architektenbüro in Lörrach am Dienstagabend zusammen und unterhielten sich gemeinsam.

Neue Kühltruhe

Die Tafeln haben schon Pläne mit der finanziellen Unterstützung. Josef Gyuricza von der Tafel Rheinfelden: „Unsere Kühltruhe gibt fast auf. Mit der finanziellen Unterstützung werden wir eine neue Truhe anschaffen.“ Auch bei der Tafel Schopfheim steht die Einrichtung im Fokus, wie Josef Brunner vom Förderverein der Tafel Schopfheim schildert: „Wir werden das Geld in eine neue Ladeneinrichtung investieren.“ Die aktuelle Einrichtung sei veraltet und müsste erneuert werden. Angelika Kiefer von der Tafel Dreiländereck berichtet, dass Kühlzellen sehr teuer seien. Generell sei jede finanzielle Unterstützung willkommen.