Trotz Corona seien die Menschen bereit, zu spenden, freuten sich Monika Grimmer und Klaus Breitenfeld, die am vergangenen Samstag in unserer Hauptgeschäftsstelle in Lörrach, Am Alten Markt 2, unter Einhaltung der Hygienevorschriften fleißig Spenden für „Leser helfen...“ sammelten. Schade, dass das „Drumherum“, wie etwa der Weihnachtsmarkt, fehle, wie Klaus Breitenfeld es formulierte. Doch dieses machten die beiden ehrenamtlichen Helfer mit Charme und einem flotten Spruch auf den Lippen wieder wett, und so kamen am Samstag 600 Euro für die Hilfsaktion zusammen. Auch gab es zu jeder Spende ein Schoggi-Branchli, gestiftet von Migros-Shop.de. Man sehe, dass das Geld dorthin fließe, wo es auch gebraucht werde, betonten beide, was auch deren Motivation sei, die Aktion seit vielen Jahren schon zu unterstützen. Foto: C. Guldenschuh