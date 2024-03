Kreis Lörrach: Flughafenbus kann kommen

Auf der 19 Kilometer langen Strecke sollen acht Haltestellen in jeder Fahrtrichtung im Stundentakt und in den Hauptverkehrszeiten sogar halbstündig bedient werden, wie das Regierungspräsidium mitteilt. Halte sind unter anderem in Binzen, Weil am Rhein-Haltingen sowie in Village-Neuf und Saint-Louis vorgesehen. Bislang besteht keine direkte ÖPNV-Verbindung zwischen Lörrach und dem EuroAirport. Fahrgäste müssen einen Umweg über die Schweiz in Kauf nehmen. Dies wurde in der Vergangenheit von der Bevölkerung bemängelt.

„Mit dieser Busverbindung schließen wir eine wichtige Lücke im grenzüberschreitenden ÖPNV-Netz. Damit rückt die Grenzregion noch näher zusammen. Die Bürgerinnen und Bürger kommen in Zukunft günstig, schnell und klimafreundlich ins Nachbarland – sei es zum EuroAirport oder auch zum Einkaufen oder Arbeiten“, wird Schäfer zitiert. Die Federführung des insgesamt rund fünf Millionen Euro umfassenden Projekts „Freund“ hat der Landkreis Lörrach übernommen. Auch das baden-württembergische Verkehrsministerium beteiligt sich an der Finanzierung.