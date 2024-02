Kreis Lörrach: Fortschritte beim digitalen Lernen

Eine am Montag in Stuttgart vorgestellte und veröffentlichte aktuelle Forsa-Umfrage zur Ausstattung der Schulen in Baden-Württemberg mit digitalen Endgeräten zeigt die positive Entwicklung. Die Umfrage fand im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) unter Schulleitern statt. Mehr als 90 Prozent der Befragten geben an, dass für einen Teil der Schüler Laptops, Tablets oder Smartphones vorhanden sind. Im Jahr 2020 waren laut Forsa nur ein Drittel der Schulen im Südwesten so ausgestattet. Befragt wurden 250 Schulleitungen im Land Baden-Württemberg.