Kreis Lörrach Für die kleine Zwischenlösung

„Der Landtagsabgeordnete Josha Frey und ich wollen uns mit der Pendelbuslösung nicht zufriedengeben. Wir haben nach weiteren Lösungsmöglichkeiten geforscht, schließlich blieben durch das Veto Nachteile für die Wiesentäler, die zehn Jahre lang am Klinikum vorbeibrausen sollten, um dann mit dem Bus ab Brombach dorthin zurückzufahren.“

Und weiter: „Problematisch für eine Vollanschlusslösung ist vor allem, dass sie die „kleine Lösung“, also Umsteigen am Hauptbahnhof aus S 5 in S 6 und Ausfall der S 5 an der Schwarzwaldstraße voraussetzt, weil das Verkehrsministerium für den Bau der Haltestelle ein von Beginn an funktionierendes Bedienkonzept voraussetzt. Wenn sich die beiden Städte folglich nicht auf die „kleine Zwischenlösung“ einigen, dann kann auch die Vollanschlusslösung ab 2028 nicht erfolgen, und wir sitzen im Bus bis 2035“ . Das müsse auf jeden Fall verhindert werden, indem nun das gleiche Planungstempo an den Tag gelegt werde, wie bei der Straßenerschließung des ZKL, betont Zickenheiner.