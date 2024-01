Kreis Lörrach: Für die Landwirtschaft und Demokratie

Nachgeschmack bleibt

Bei der Kundgebung eine Woche zuvor, bei welcher jeder das Wort am Mikro ergreifen durfte, hatten diverse Redner mit querdenkerischen und rechtsextremen Parolen den Bauern und ihrer Sache einen Bärendienst erwiesen. Zwar hatte sich der BLHV umgehend deutlich von dem Inhalt dieser Reden distanziert, doch blieb ein Nachgeschmack. Zweck der Kundgebung am 27. Januar in Lörrach war deshalb auch, dies nochmals in aller Klarheit zu betonen: „Landwirtschaft ist bunt, nicht braun“ so Kaufmann. „Wer Hetze verbreitet, hat auf diesen Veranstaltungen nichts zu suchen“, sagte auch Hartmann.

Glaser forderte und bedankte sich für friedliche Demos. Am kommenden Freitag werden sich die Landwirte an einer Demo gegen rechts beteiligen, versprachen Kaerger, und Bauern und luden die Besucher der Kundgebung zum Smalltalk ein.