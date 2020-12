Kreis Lörrach Für eine nachhaltige Ausbildung

Transfer von Theorie in Praxis erleichtern

Die Integration eines kooperativen lokalen Tourismusprojekts in das Vorlesungsmodul soll den Transfer von der Theorie in die Praxis erleichtern.

Langfristig ist geplant, dass Studenten beider Universitäten gemeinsame Online-Vorlesungen nach dem Blended Learning-Konzept besuchen, welche von Dozenten beider Universitäten unterrichtet werden sollen.

„Developing a Technology Integrated Module for Sustainable Tourism Education: Synergizing Expertise from Botswana and Germany” ist ein Projekt im Rahmen des Baden-Württemberg-Stipendiums für Studierende – BWS plus, einem Programm der Baden-Württemberg Stiftung. Das Projekt wird über drei Jahre – von November 2020 bis Juni 2023 – mit einer Summe von 130 000 Euro finanziert. In Lörrach sind Wendy Fehlner und Valentin Weislämle vom Studiengang BWL-Tourismus, in Botswana der Dekan der Fakultät, Oliver Chikuta, für das Projekt verantwortlich.

Das Projekt passe sehr gut in die strategische Ausrichtung beider Hochschulen, wie weiter zu erfahren ist.