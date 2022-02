Kreis Lörrach Für einen starken Zusammenhalt

„Der Landkreis will sich seiner Verantwortung stellen und einen Beitrag zu gelingenden Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte leisten“, erklärt Landrätin Marion Dammann im Vorwort des knapp 60-seitigen Teilhabeplans. Dessen übergreifendes Ziel ist es, die Lebenssituation der Zugewanderten zu verbessern, gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Mit dem Konzept wird auch an die Verantwortung Kreis-Bevölkerung appelliert, wie im Rahmen der Sitzung deutlich wurde. So müssten Betriebe offen sein, Menschen mit Migrationshintergrund einzustellen, Gleichbereichtigung sei aber auch beim Zugang zu Wohnraum nötig. Dass Integration keine Einbahnstraße ist, blieb nicht unerwähnt: Zugewanderte müssten Eigeninitiative zeigen.

Der Plan belegt, dass der Landkreis in Sachen Integration bereits zahlreiche Angebote und Programme auf die Beine gestellt hat: Zu nennen sind unter anderem Stadtteileltern-Projekte und Integrationshelfer. Diese informieren zum Beispiel über das Leben in Deutschland und begleiten Zugewanderte bei Behördengängen, Arzt- und Schulbesuchen. Im Bereich Sprache fördert der Kreis Teilnehmer in Sprachkursen, die keinen Zugang zu den Integrationskursen des Bundesamts für Migration haben. Im Haushalt sind jährlich 250 000 Euro für Sprachkurse budgetiert.

Grünes Licht für Förderung

Für 14 niederschwellige Integrationsangebote im Jahr 2022 hat das Gremium einstimmig einen Betrag von 130 000 Euro verabschiedet und an den Kreistag zur Umsetzung empfohlen. Davon sollen als Teilbetrag insgesamt 83 000 Euro an die Projekte Stadtteileltern und Integrationshelfer in Weil am Rhein, Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim fließen. Die restlichen Mittel bringen die Kommunen auf.

Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, hätten sich alle vier Projekte bewährt. Allerdings sei eine Priorisierung nötig gewesen, so Petersik. Die eingereichten Anträge haben ein Finanzvolumen von 146 710 Euro und überstiegen die zur Verfügung stehenden Mittel.

Meinungen

Dass man auf eine bessere Haushaltslage hoffe, merkte CDU-Kreisrat Bernhard Escher an. Mit Freude sah Jörg-Tonio Paßlick (FW), dass die Projekte im gesamten Landkreis verteilt sind. „Die Projekte haben Vorbildcharakter.“ Zustimmung kam auch von Margarete Kurfeß, und Gabriele Weber (SPD) erklärte, dass die Stadtteileltern nicht mehr wegzudenken seien.

Mit Blick auf den Teilhabeplan V sagte Diana Stöcker (CDU), dass die Beispiele Impulsgeber für andere Kommunen sein können. Die Zusammenfassung der Aktivitäten erhielt auch von Paßlick ein großes Lob, und Kurfeß stellte fest: „Integration ist eine Pflichtaufgabe.“

Jetzt hat der Kreistag das letzte Wort. Nach Verabschiedung des Plans müsse dieser in die breite Öffentlichkeit getragen und der Austausch mit den Akteuren intensiviert werden, befand Petersik abschließend.