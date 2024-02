Kreis Lörrach: Für gesundes und sicheres Aufwachsen

Der Ursprung von CTC liegt in der Kriminalprävention, der prozesshafte Ablauf von CTC orientiert sich jedoch an einem beispielhaften Planungsablauf der Jugendhilfe, sodass CTC vielerorts bereits als Instrument der Jugendhilfeplanung angewandt wird, erklärte Jugendhilfeplanerin Carolin Eichin dieser Tage im Kreis-Jugendhilfeausschuss. Damit wolle der Kreis eine gute Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und deren Familien aufbauen, die passgenau und wirksam sei und somit ein gesundes und sicheres Aufwachsen ermögliche. Die Verwaltung will „problematische Entwicklungsverläufe“, wie Kriminalität, Jugendgewalt, Drogenkonsum und ein frühzeitiger Schulabbruch, entgegenwirken.

Hierzu müssten nicht zwangsläufig neue Angebote entwickelt werden, wie weiter zu erfahren war. Es könne im Rahmen von CTC ermittelt werden, ob das, was der Kreis bereits Kindern, Jugendlichen und deren Familien anbiete, an der richtigen Stelle im Lebenslauf verortet und ob es im passenden Rahmen angesiedelt sei, erklärte Eichin. Geschaut werden soll auch, ob die handelnden Akteure ausreichend miteinander kooperieren. Laut Eichin wird CTC als Instrument der Jugendhilfeplanung eingesetzt – derzeit im Landkreis Lörrach in Lörrach sowie im Oberen Wiesental als Fortführung des Projekts Sozialraumstrategie. Angefragt ist zudem die Gemeinde Steinen.