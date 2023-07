Der Fachkräftemangel in der Pflege und im Gesundheitswesen ist besorgniserregend, wie die Kreisverwaltung erklärt. Gerade in den Landkreisen, die an die Schweiz angrenzen, sei die Lage besonders prekär, da seit Jahren eine hohe Abwanderung von Fachkräften in die Schweiz zu verzeichnen ist. Kurzum: Der Pflegenotstand spitzt sich im Landkreis Lörrach in der ambulanten und stationären Pflege sowie im Gesundheitswesen mehr und mehr zu.