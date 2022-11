Kreis Lörrach Für mehr Patientenzufriedenheit

Im Kern gehe es bei den skizzierten Umstrukturierungen um den weiteren Abbau von Doppelvorhaltungen durch Verlagerung und Zusammenführung von Leistungen zwischen den vier Klinikstandorten in Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim. „Ganz besonders wichtig ist uns die Botschaft, dass wir weiterhin jeden Standort, jeden Mitarbeitenden sowie weitere Fachkräfte benötigen“, betont Prof. Dr. Hans-H. Osterhues, Ärztlicher Direktor. Eigentlich seien dies Themen, mit denen sich das Unternehmen im Zuge der Lörracher Wege 1 und 2 schon lange beschäftigt habe und die man nun bereits früher als geplant vor dem Einzug in das neue Klinikum angehe, berichtet Marco Clobes, Geschäftsführer Verwaltung & Service. Kathrin Knelange, Geschäftsführerin Pflege, schließt an: „Durch die Umstrukturierung werden wir bessere Prozesse und Strukturen sowie Verlässlichkeit in der Dienstplanung herbeiführen“. Dies seien Vorteile, von denen die Mitarbeiter profitieren würden, so Knelange weiter.

Leistungen werden umgesiedelt

Die Klinikleitung hatte seit dem Eintritt des Interimsgeschäftsführers Anfang Oktober erste Prüfungen zu möglichen Umstrukturierungsszenarien durchgeführt, um weitere Personal- und Strukturpotenziale zu identifizieren, Kosten zu senken und vor allem die Qualität der Patientenversorgung langfristig zu sichern und auszubauen.

Die grobe Projektskizze sieht die Zusammenführung von Schwerpunkt- und operativen stationären Angeboten an einem Standort, die Konzentration ambulanter und psychiatrisch-psychosomatischer Angebote an einem weiteren Standort sowie die Grund- und Regelversorgung in der Inneren Medizin inklusive Diabetologie in einem dritten Haus vor. Die Leistungen des St. Elisabethen-Krankenhauses bleiben nach bisherigen Erkenntnissen weitestgehend dort verortet.

Vertiefte Prüfung des Konzepts

Nach einer Vorstellung des Grobkonzeptes im Aufsichtsrat der Kliniken am vergangenen Freitag gilt es nun in vertiefende Prüfungen zu gehen, die Szenarien auszuformulieren und weitere Gespräche sowohl intern als auch mit externen Partnern zu führen. Eine Entscheidung über das neue medizinische Konzept könnte der Aufsichtsrat bereits im Dezember fällen. Denkbar wäre sodann eine Umsetzung im 1. Halbjahr 2023.

Der Klinikleitung sei es eine Herzensangelegenheit, alle Beteiligten, insbesondere die Mitarbeiter, die Öffentlichkeit, niedergelassene Ärzte und nicht zuletzt die Politik in diesem Prozess transparent zu informieren und mitzunehmen. Daher erfolge diese Information zu einem sehr frühen Zeitpunkt.