Massive Widerstände

In der Delegiertenversammlung feierten Göbelsmann und Meindl und viele andere das Engagement der aktiven Mitglieder und Funktionäre der IG Metall und ihre Errungenschaften der vergangenen Jahre und blickten optimistisch auf die künftigen Herausforderungen, heißt es weiter.

„Wir haben in den letzten vier Jahren in sieben Betrieben neu die Tarifbindung eingeführt und in sechs Betrieben teils gegen massive Widerstände der Arbeitgeberseite die Gründung von Betriebsräten durchgesetzt. Obwohl in unseren Branchen weniger Menschen in den Betrieben beschäftigt sind, ist die Zahl der Mitglieder in den Betrieben bei uns gestiegen“, erklärt Göbelsmann, der Erste Bevollmächtigte der IG Metall-Geschäftsstellen Freiburg und Lörrach.