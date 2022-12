Kreis Lörrach Für Trauerbegleiter

Die Mittel kann die Ambulante Hospizgruppe Dreiländereck laut Paßlick gut für die Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Sterbe- und Trauerbegleiter verwenden. Im Unterschied zum Stationären Hospiz besucht die Ambulante Hospizgruppe Menschen in ihrer letzten Lebensphase zuhause, im Pflegeheim oder Krankenhaus. Und zwar in einem großen Einzugsgebiet zwischen Eimeldingen und Schwörstadt und damit auch in den drei großen Kreisstädten Lörrach, Weil am Rhein und Rheinfelden.

Die Gruppe ist vor 30 Jahren in Grenzach-Wyhlen gegründet worden als Regionalgruppe der Internationalen Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand (IGSL). Schwerkranke und Menschen in ihrer letzten Lebensphase werden von der Ambulanten Hospizgruppe in deren vertrautem Umfeld seelisch begleitet, während das Palliativnetz Lörrach für die pflegerische und medizinische Betreuung sorgt. Immer stärker nachgefragt wird auch die Gesprächsbetreuung von Menschen, die eine wichtige Bezugsperson verloren haben.