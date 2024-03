Kreis Lörrach: Gegen den „Mietenwahnsinn“

Sie setzen sich für einen breiten Ausbau von Kitas und Schulgebäudesanierungen, die Entwicklung nachhaltiger und zukunftsorientierter Energieprojekte sowie einen flächendeckenden Ausbau des Glasfaserkabelnetzes ein, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Darüber hinaus stellen sich die Kandidaten dem lückenlosen Ausbau des ÖPNV. Auch nach Mitternacht sollen Bus und Bahn fahren. Des Weiteren streben sie einen Aus- und Umbau der Wiesentalstrecke an. Gemeinsam mit der Hochrheinbahn sollen so zweigleisig voll elektrifizierte Verkehrswege entstehen. Außerdem wirken sie auf eine Wiederinbetriebnahme der Kandertalbahn als S-Bahnstrecke hin, heißt es weiter.

Eine alte und dennoch aktuelle Forderung sei das „Gegensteuern zum Mietenwahnsinn“. Die freie Wohnwirtschaft habe es in mehr als zehn Jahren geschafft, dass die Mieten um 360 Prozent zu fast gleichbleibenden Löhnen stiegen. „Jetzt müssen wir selber ran“, lautet die Forderung nach einem Gegensteuern der Politik. „Wohnen muss wieder für die breite Masse erschwinglich sein.“ Deshalb soll künftig auch die Baulandaktivierung der von Spekulanten zurückgehaltenen Grundstücke in den vier Oberzentren Lörrach, Weil am Rhein, Rheinfelden und Schopfheim diese Forderung ergänzen, erklären die Kandidaten.