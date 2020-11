Kreis Lörrach Gemeinsam da durch

Zwischen dem 1. und 24. Dezember veröffentlicht die Sparkasse über ihren Blog loerrach.sparkasseblog.de täglich jeweils drei Spendenempfänger eines Betrages in Höhe von 500 Euro. Das sind insgesamt 33 000 Euro. Am Nikolaustag erhalten fünf Vereine jeweils 1500 Euro und an Heiligabend dürfen sich fünf Empfänger sogar über jeweils 3000 Euro freuen. Daraus ergibt sich eine Gesamtspendensumme von 55 500 Euro.

Vereine aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden können sich bis zum 16. November über ein einfaches Onlineformular bewerben, das über die Startseite der Sparkassen-Webseite www.sparkasse-loerrach.de oder über den direkten Link s-lr.de/sonderspendenaktion aufrufbar ist.

Welcher Verein berücksichtigt wird, entscheidet eine Fachjury anhand bestimmter Kriterien. So soll eine gerechte Verteilung der Gelder garantiert werden. Neben dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse, Rainer Liebenow, dem Geschäftsführer der Sparkassenstiftung Jugend, Umwelt, Bildung, Alexander Kraus und den Marketingmitarbeiterinnen Lara Schleith und Svenja Koenig befinden sich der Chefredakteur der Oberbadischen Guido Neidinger und der Geschäftsführer der Lörracher Privatbrauerei Lasser, Andreas Walter in der Jury. Die Kriterien sind dabei gut zu erfüllen und im Einzelnen auf der Homepage der Sparkasse aufgelistet. Sollte doch Hilfe beim Ausfüllen gewünscht sein, steht ein Ansprechpartner der Sparkasse zur Verfügung (Tel. 07621/411-77 43 oder E-Mail an marketing@sparkasse-loerrach.de).