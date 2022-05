Kreis Lörrach Gemeinsam unter einem Dach

Das Ziel ist nun die Bildung von Bauherrengemeinschaften, die in Eigenregie die Gebäude planen und realisieren. Interessenten können sich bereits jetzt auf die Interessentenliste der Stadt eintragen – per E-Mail an stadtplanung@schopfheim.de oder Tel. 07622/396-171.

Informationsabend

Außerdem ist am Mittwoch, 18. Mai, um 19 Uhr ein weiterer Informationsabend im Rathaussaal geplant. Alle interessierten Bürger sind eingeladen, sich an diesem Abend über das Projekt zu informieren.

Exkursion

Am Freitag, 20. Mai, ist eine Halbtagesexkursion zu bereits realisierten Projekten in der Region Freiburg geplant. Die Abfahrt ist um 14 Uhr. Die Plätze sind begrenzt eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an: stadtplanung@schopfheim.de oder unter Tel. 07622/396-171.

Weitere Informationen: www.schopfheim.de/mehrgenerationsprojekt