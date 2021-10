Kreis Lörrach Gerhard Salg ist Ehrenvorsitzender

Anschließend waren Ehrungen des Kreisfeuerwehrverbands an der Reihe. Hier konnten Reiner Jacob und seine Vorstandsmitglieder zahlreiche Mitglieder auszeichnen. Mit der Ehrennadel in Silber wurden Angela Keßler und Michael Gebhardt (Hasel) ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold des Kreisfeuerwehrverbands konnten Hans Schwald und Christoph Glaisner entgegennehmen. Im Namen des Landesfeuerwehrverbands konnten Reiner Jacob und seine Vorstandsmitglieder die Ehrenmedaille in Silber an Kurt Herzog (Minseln), Bruno Maier (Minseln), Werner Grimm (Herten), Ernst Haberer ( Hasel) und Guido Hoferer (Weil am Rhein) überreichen. Mit der Ehrenmedaille in Gold des Landesverbandes wurde Manfred Sahner ausgezeichnet. Thomas Wagner (Maulburg) konnte das Ehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverbandes in Bronze entgegennehmen. Wolfdieter Hasler wurde mit dem Ehrenkreuz in Gold des Landesverbandes ausgezeichnet. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Harald Lais (ehemaliger Bürgermeister aus Utzenfeld) mit der Ehrenmedaille des Deutschen Feuerwehrverbandes für besondere Verdienste für nicht aktive Mitglieder.

Verabschiedungen

Robert Karle (Todtnau) und Wolfdieter Hasler (Maulburg) wurden aus der Vorstandschaft des Kreisfeuerwehrverbandes verabschiedet.

Für den langjährigen Stadtkommandanten von Rheinfelden Gerhard Salg, der auch 14 Jahre als Kreisverbandsvorsitzender tätig war, hatte man sich etwas Besonderes ausgedacht. Er wurde mit einer handgemalten Urkunde zum Ehrenvorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Lörrach ernannt. Ihm wurde auch ein Präsentkorb übergeben. Kreisbrandmeister Uwe Häubner stellte sich vor und beglückwünschte alle Ausgezeichneten. Er sprach davon, dass er das Erbe von Christoph Glaisner fortsetzen wolle mit viel Herzblut. Bruno Schmidt (Stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender) bedankte sich bei seinem Bürgermeisterkollegen Eberhardt und der Stadt Rheinfelden für die Überlassung des Campus zu diesem Ehrentag.