Kreis Lörrach Gesucht: Zuhause auf Zeit

Lörrach. Das Studium an der DHBW hat seinen eigenen, über Jahre bewährten Rhythmus: die Studierenden verbringen ihre in der Regel dreimonatige Theoriephase am DHBW-Campus in der Hangstraße und in der Marie-Curie-Straße (ehemals KBC) in Lörrach und wechseln dann für drei Monate in die Praxisphase bei ihrem Partnerunternehmen in oder außerhalb der Region. Danach kehren sie wieder für drei Monate nach Lörrach zurück. Ein großer Teil der Studierenden wohnt während der Theoriephase in Lörrach. Andere pendeln vom Elternhaus zur Hochschule.

Am 1. Oktober beginnt das neue Studienjahr an der DHBW. Rund 700 Erstsemester kommen dann neu nach Lörrach. Höhere Semester kehren aus der Praxisphase ebenfalls nach Lörrach zurück. Für beide sucht die DHBW dringend Wohnraum.