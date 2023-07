Erfolg auf der Rennbahn

Besonderer Augenmerk galt dabei einem Schülerteam der Gewerbeschule Lörrach, die von ihrem Erfolg bei „Formel 1 in der Schule“ berichteten. So hatte das Team bestehend aus Darien König, Niclas Klemm, Yasin Sahiner (TGTM-J1) sowie Leon Bombach (TGM-J1) an der Landesmeisterschaft Süd des Wettbewerbs „Formel 1 in der Schule“ teilgenommen. Ziel war es dabei, entlang strenger Vorgaben ein Fahrzeug zu generieren, welches mit einem Patronenantrieb versehen auf einer Rennbahn gegen die Modelle anderer Schulen antrat. Im Vorfeld waren im wöchentlichen Unterricht Neuigkeiten ausgetauscht und in der hauseigenen Metallwerkstatt etwaige Prototypen hergestellt worden.

Bei den besten zehn Teams

Hierbei mussten die Schüler unter anderem mithilfe eines Sandstrahlers Oberflächen glätten, da die Bauteile vom 3D-Druck angeraut waren. Auch im Windkanal musste das Fahrzeug sich beweisen.