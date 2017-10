Kreis Lörrach Grußwort der Landrätin

In unserer wirtschaftlich starken und stabilen Region wird oft die Tatsache übersehen, dass es auch hier, in unserem Landkreis, notleidende Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt, die durch Armut, Krankheit und Arbeitslosigkeit bedroht sind. Diesen Menschen kann durch finanzielle Unterstützung geholfen werden, ihr Leben wieder in geordnete Bahnen zu bringen und neue Lebensfreude zu schöpfen.

An einer Wand im Berliner Rathaus findet sich der Spruch „Die beste Zeit ist immer der nächste Augenblick“. Dieser Ausspruch fordert uns auf zu handeln: direkt, spontan und freigiebig. Wieso lassen wir es dieses Jahr nicht einmal zu, uns von Schicksalen der Notleidenden in unserer Nähe direkt ansprechen zu lassen und unmittelbar zu handeln? Ich bin überzeugt, dass wir im Landkreis näher zusammenrücken werden, wenn wir unsere Mitmenschen in ihrer Not nicht nur wahrnehmen, sondern uns in aller Freiheit und mit den uns zu Verfügung stehenden Mitteln für sie einsetzen.

Zum 38. Mal gelingt es mit der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ große Spendensummen zu generieren, durch die denjenigen, die es brauchen, geholfen werden kann. Ich freue mich, als Schirmherrin der Aktion, Teil einer wiederkehrenden Aktion zu sein, die sich gerne für Menschen in Not verwendet und von Jahr zu Jahr höhere Spendensummen erzielt. Lassen Sie uns diesen nächsten Augenblick nutzen, um zu handeln und unseren Mitmenschen zu helfen.

Ihre Marion Dammann

Landrätin und Schirmherrin der Aktion „Leser helfen“