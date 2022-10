Kreis Lörrach Grußwort der Schirmherrin

in einer Zeit, welche zahlreiche Menschen als große Herausforderung, Kraftanstrengung und Hürdenlauf empfinden, darf die Hoffnung nicht verloren werden. Ich gebe zu: Ein leichtes Unterfangen mag dies nicht sein. Doch gerade jetzt ist es so wichtig, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht zu verlieren. Die gegenwärtige Situation stellt sich allerdings so dar, dass wir das Gefühl haben, uns begegnen beinahe täglich schlechte Nachrichten. So hat sich Corona nach zweieinhalb Jahren nicht verabschiedet, und wir werden wohl lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Der Krieg in der Ukraine, aber auch die weltweiten Unruhen wie zum Beispiel die Proteste und Aufstände im Iran zeigen uns, wie fragil Friede ist und wie sehr wir für ein Leben in Freiheit und Demokratie eintreten müssen. Unmittelbar betreffen und belasten uns die steigenden Preise in beinahe jedem Lebensbereich. Wenn das Tanken, das Einkaufen, das Heizen und das Beleuchten der Wohnung mit einem unguten Gefühl oder sogar der Angst verbunden sind, sich Grundbedürfnisse nicht mehr leisten zu können, stellt sich die Frage nach Unterstützungsangeboten. Vielen Menschen fällt es schwer, – möglicherweise zum ersten Mal – auf Hilfen angewiesen zu sein und diese zu beantragen. Wir befinden uns in einer Inflation und der Lebensunterhalt wird zu einer großen Belastung.

Die Befürchtungen und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger begegnen uns im Landratsamt täglich, und wir setzen alles daran, den Hilfesuchenden in dieser schwierigen Zeit eine Stütze zu sein. Dies mag wie ein Tropfen auf den heißen Stein erscheinen, doch gerade in der jetzigen Zeit ist ein funktionierendes staatliches Hilfsangebot essentiell.