Kreis Lörrach Gut für Familie, Klima und Beruf

„Ich fordere die Bundesregierung auf, die Chance zu nutzen und eine Vereinbarung zum 1. Juli auf den Weg zu bringen“, schreibt der Abgeordnete. Trete dieser Fall ein, dann würde künftig Telearbeit dauerhaft möglich sein, ohne dass sich die Zuständigkeit im Bereich der sozialen Sicherheit ändere.

In der Antwort der Bundesregierung heißt es: „Auf Antrag kann im Wege einer Ausnahmevereinbarung nach Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 von dem nach den Verordnungen zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit geltenden Schwellenwert von 25 Prozent der Tätigkeit im Wohnsitzmitgliedstaat abgewichen werden, sofern die Tätigkeit sowohl für einen oder mehrere Arbeitgeber mit Sitz in einem Mitgliedstaat als auch von zu Hause aus im Wege der grenzüberschreitenden Telearbeit erfolgt, heißt es in dem Schreiben des Abgeordneten.

In diesen Fällen ist durch den Vorschlag vorgesehen, dass trotz Telearbeit in einem Umfang von unter 50 Prozent im Wohnsitzmitgliedstaat das Recht der sozialen Sicherheit des Mitgliedstaates anwendbar ist beziehungsweise bleibt, in dem der Arbeitgeber seinen Sitz hat.“

Bilaterale Abkommen

Schreiner teilt weiter mit, dass der GKV-Spitzenverband für den Abschluss einer diesbezüglichen multilateralen Rahmenvereinbarung zuständig ist. Zur Kenntnis genommen werden müsse, dass es hinsichtlich der Besteuerung keine Verbesserungen gebe, schränkt der Bundestagsabgeordnete ein: „Bei der Anwendung der Grenzgängerregelung im Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens bleibt es unverändert bei den so genannten Mindestpendelbewegungen.“

Die Grenzgängereigenschaft sei gegeben, wenn der Arbeitnehmer regelmäßig an seinen Wohnsitz zurückkehre. Zugrunde lägen im Steuerrecht bilaterale Abkommen zwischen Deutschland und der Schweiz.