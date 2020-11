Kreis Lörrach Gute Stimmung trotz vieler Absagen

Der Mitgliederstand bei den 62 Vereinen im Verband beträgt derzeit 3152 Personen ab sieben Jahren bis ins hohe Alter hinein.

65 Ehrungen

In der Zeit vom 1. November 2019 bis 31. Oktober sind insgesamt für 65 Mitglieder Ehrungen beantragt worden. Bei 24 Terminen konnten diese ausgezeichnet werden. Es wurden verliehen: 16-mal die Silberne Verbandsehrennadel des Alemannischen Musikverbandes für 25-jährige Aktivmitgliedschaft, 23-mal die Goldene Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände (BDB) für 40-jährige Mitgliedschaft, 19-mal die Große Goldene Ehrennadel des BDB für 50-jährige Mitgliedschaft, einmal die Sonderehrennadel für 70-jährige Mitgliedschaft, einmal die „Lyra in Blau“ für 25 Jahre Vorstandstätigkeit und zweimal die Ehrennadel „60 in Gold“ des Bundes Deutscher Musikverbände für 60 Jahre aktive Tätigkeit.

Die Ehrungen wurden von Mitgliedern des Präsidiums und vom Ehrenpräsidenten des AMV Helmut Steinmann durchgeführt. Auch wurden noch zwei Mitglieder für zehnjährige Präsidiumstätigkeit geehrt.

Hässler sowie Vizepräsidentin Birgit Ludin und Verbandsjugendleiter Thomas Schmid berichteten kurz über die Hauptversammlung des BDB im Oktober in Staufen. Die schon vorbereiteten Prüfungen der Jungmusiker in Bronze und Silber konnten nicht durchgeführt werden.

Finanzen

Aus dem Bericht der Verbandskassiererin Silvia Gerbode konnte entnommen werden, dass im Jahr 2019 rund 4000 Euro mehr Ausgaben als Einnahmen zu verzeichnen waren. Die Kasse konnte dank der Fördermittel des Landkreises Lörrach entlastet werden.

Ausblick

Verbandsdirigent Gordon Hein sprach trotz Corona und der zahlreichen Absagen von einer positiven Stimmung im Orchester. Alle Mitglieder würden sich darauf freuen, dass es endlich wieder weitergeht. Verbandsjugendleiter Thomas Schmidt war glücklich darüber, dass fünf Jugendliche aus den Verbandsvereinen noch bis zu den Herbstferien ihr Goldenes Abzeichen erringen konnten. Am 12. Dezember soll, falls möglich, in Binzen die Prüfung des Jungmusikerleistungsabzeichens in Bronze mit 55 Jugendlichen abgehalten werden. Diese wurde wegen des Teil-Lockdowns seit Anfang November verschoben.

Verbandsdirigent Hein regte zudem einen Einführungskurs für Dirigenten mit einem Schnuppertag und einem Workshop an, damit die Vereine mehr Dirigenten gewinnen könnten.

Die Trachtenkapelle Todtnauberg will vom 30. Juli bis zum 1. August im kommenden Jahr ihr 100-jähriges Bestehen mit einem dreitägigen Fest durchführen.

Wahlen

Als stellvertretende Verbandspräsidentin erhielt Birgit Ludin wieder das Vertrauen der Mitgliedsvereine geschenkt, genau wie Verbandsdirigent Gordon Hein und Verbandskassiererin Silvia Gerbode.

Für Verbandspressewart Daniel Gramespacher konnte mit Karl-Heinz Rümmele aus Häg-Ehrsberg ein Ersatz gefunden werden. Dieser soll das Amt zuerst einmal für ein Jahr bis zur nächsten Mitgliederversammlung ausüben.

Präsident Hässler dankte Gramespacher abschließend für seine jahrelange Arbeit als Verbandspressewart und Rümmele für sein spontanes Einspringen.