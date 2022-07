Kreis Lörrach Halt in Krisensituationen

Problemlagen

Es waren mehr Anrufende mit Suizidgedanken und früheren Suizidversuchen zu verzeichnen als im Vorjahr. Themen aus dem Bereich Körperliches und seelisches Befinden waren mit 20,3 Prozent die am häufigsten genannten. Es folgen Einsamkeit und Isolation mit 19 Prozent und Fragen der familiäre Beziehungen mit 18 Prozent. Über depressive Stimmungen wurde in 17,4 Prozent der Telefonate geklagt. „Dass vor allem während der Pandemie viele Menschen Sorgen dieser Art hatten, verwundert nicht. Eine andere bemerkenswerte Beobachtung aus unseren Telefonaten ist, dass etwa ein Drittel der Anrufenden eine psychische Erkrankung erkennen ließ“, so der Text des Jahresberichts.

Engagement

Im vergangenen Jahr haben die 46 Aktiven der Telefonseelsorge von insgesamt 1200 „Soll-Diensten“ 1104 besetzt – das entspricht 92 Prozent im Jahresdurchschnitt. „Jede und jeder unserer Ehrenamtlichen hat an 24 Tagen oder Nächten 80 Stunden Telefondienst geleistet, jeden Monat eine Supervision besucht und obendrein zwei Wochenenden für Fortbildungen geopfert. Für dieses Engagement gebührt ihnen Dank und Respekt“, wird im Jahresbericht vom Vorsitzenden Traugott Weber betont.

Ausbildung

Jeder, der die Arbeit am Telefon aufnehmen möchte, durchläuft eine einjährige Ausbildung. In etwa 160 Stunden werden unter anderem die Grundlagen der Gesprächsführung, Umgang mit Konflikten sowie die Bewältigung von Krisensituationen behandelt. Theoretische Inhalte werden selbsterfahrungsbezogen reflektiert, in Anwendungsmethoden übersetzt und etwa in Rollenspielen geübt. Eine Hospitationsphase unter Begleitung von erfahrenen Mentoren führt die neuen Mitarbeiter schließlich zum Engagement am Telefon.

Fortbildung

Eine weitere wichtige Grundlage der Arbeit sind die in der Regel zweimal im Jahr stattfindenden Fortbildungen. Dadurch wird die Qualität der Arbeit verbessert und das Wissensspektrum erweitert. Leider musste die Frühjahresfortbildung 2021 erneut coronabedingt abgesagt werden. Um so größer war die Freude, dass die Herbstfortbildung in Feldberg-Falkau stattfinden konnte.

Finanzen

Auch das Corona-Jahr 2021 hatte Auswirkungen auf die Finanzlage. Die Ausgaben haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Dies resultiert aus den wieder möglich gewordenen Veranstaltungen wie Supervisionen und die Jahresfortbildung.

Die Einnahmen konnten durch die großzügige Unterstützung treuen Gönner stabil gehalten werden. Gegen Jahresende konnten Zuweisungen der beiden Kirchen gutgeschrieben werden.

„Zu bedenken ist, dass auch dieses Haushaltsjahr nicht als Maßstab zu betrachten ist und wir uns, trotz des positiven Abschlusses, für die Zukunft rüsten müssen“, so der Text des Jahresberichts. Die Telefonseelsorge ist ein deutschlandweit organisiertesse Angebot. Sie ist unter den Rufnummern 0800/1110111 und 0800/ 1110222 rund um die Uhr erreichbar.