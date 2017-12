Kreis Lörrach Haltestelle Zentralklinikum

Kreis Lörrach (ads). Um den Nahverkehr, genauer die Gartenbahn S5 zwischen Weil am Rhein und Schopfheim und die Wiesentalbahn S6 zwischen Basel und Zell, ging es bei der Jahrespressekonferenz des Landkreises am Dienstagabend. Die stellvertretende Mobilitätsdezernentin Nina Gregotsch legte dar, dass Letztere im Zuge des Fahrplanwechsels am Sonntag, 10. Dezember, zwischen Schopfheim und Fahrnau die neue Haltestelle Schopfheim-Schlattholz erhalten wird. Auch bei der Wiesentalbahn gelte es, zwischen Brombach und Steinen eine neue Haltestelle für das zukünftige Zentralklinikum einzurichten. „Wir müssen hier noch abklären, wo die Schienen verlegt werden müssen und wo die Haltestellen genau liegen sollen“, sagte Gregotsch. Angedacht sei es, entweder einen viertelstündigen oder einen Takt von abwechselnd zehn und 20 Minuten vom Badischen Bahnhof in Basel nach Steinen, Schopfheim und Zell im Wiesental zu verwirklichen. Die entsprechenden Untersuchungen mit allen Beteiligten würden bereits laufen, im kommenden Jahr wolle man diese weiter vertiefen, wie Gregotsch erläuterte.