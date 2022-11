Kreis Lörrach Handwerk bleibt gut aufgestellt

Viele Chancen

Bei der jüngsten Freisprechungsfeier in Eimeldingen erklärte Ullrich wörtlich: „Es gibt sehr viele Chancen im Handwerk.“ Beispiele aus dem Kammerbezirk Südbaden stünden stellvertretend für viele Ausbildungsorte in ganz Deutschland, in denen junge Menschen im Zusammenspiel von Ausbildung im Betrieb, Berufsschule und überbetrieblichen Bildungszentren eine praxisnahe Ausbildung bekämen.

Bereits am Samstag, 25. März 2023, findet an der Gewerbeschule Schopfheim eine Ausbildungsbörse statt. Auch der „Tag des Handwerks made in Lörrach“ ist wieder in Vorbereitung. Termin eines Fachvortrags im Burghof ist entweder der 24. Mai oder der 22. Juni – in jedem Fall vor den Handwerkerferien, die im kommenden Jahr vom 31. Juli bis 18. August stattfinden werden.

Die traditionsreiche Freisprechungsfeier mit Übergabe der Gesellenbriefe ist für den 25. Oktober vorgesehen. Die Veranstaltung wird allerdings nicht mehr im Sichtwerk G5 in Eimeldingen, sondern in einem anderen, noch festzulegenden Saal im Kreisgebiet stattfinden.

Auch die Altmeister aus den Reihen der Kreishandwerkerschaft kommen zu Ehren. Stellvertretend wird ein Jubilar persönlich besucht. Alle anderen zu ehrenden Frauen und Männer bekommen ihre Urkunden und ein Geschenk zugesandt. Auf die traditionsreiche Feier mit den Altmeistern wurde zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie verzichtet.