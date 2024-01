Kreis Lörrach: Haus Entegast soll auf den Prüfstand

Mehrere Herausforderungen thematisiert die SPD jetzt in einem Antrag an Landrätin Marion Dammann. „Es fehlen überall Fachkräfte und Pflegehilfskräfte, weshalb zum Beispiel auch in Schliengen nicht alle Plätze belegt werden können. Das Erfordernis von Leasingkräften trifft auch zunehmend den Eigenbetrieb in Einrichtungen.“ Zusätzlich bestehe das Problem, dass die Tarif- und Kostensteigerungen nicht auskömmlich refinanziert würden und der Pflegesatz kaum die Kosten decke. Im Sinne einer ganzheitlichen Inklusionsstrategie sollte überdies die Fachpflege den Anspruch haben, so viele Bewohner wie möglich ins reguläre Pflegesystem zu integrieren, meint die SPD.

Folgekosten nachweisen

Vor diesem Hintergrund beantragt die SPD im Kreistag eine Überarbeitung der derzeitigen Planungen für die Fachpflegeeinrichtung in Wiechs. „Dies halten wir für dringend geboten, weil es unseres Erachtens keinen Sinn macht, Planungsaufträge in dieser Größenordnung zu vergeben, bevor der tatsächlich zwingend erforderliche Bedarf und das dafür zu errichtende Bauwerk und Konzept mit den Folgekosten eindeutig nachgewiesen sind“, argumentieren die Sozialdemokraten.