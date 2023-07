Kreis Lörrach Hugo-Häring-Auszeichnung: Bauprojekte überzeugen mit Strahlkraft

Das Wohnbau-Projekt in Tumringen Foto: Marco Fraune

Gutshof in Blansingen

Große Begeisterung löste unter den Jurymitgliedern der Gutshof Blansingen aus, wo die Gutshof-Gesellschaft mit dem Architekturbüro „siedlungswerkstatt“ und Baumann & Czabaun Architekten einen großen Wurf landen konnten. Der denkmalgeschützte Gutshof wurde für die Nutzung als Gästehaus mit acht Appartements und Gemeinschaftsflächen saniert. Eine große Scheune, eine Remise, ein Winzerhaus, ein malerischer Innenhof und ein weitläufiger Garten mit Pool punkteten bei den Experten vollauf. Altes wurde saniert, neue Elemente passend eingefügt.

Die Scheune in Sitzenkirch Foto: Marco Fraune

Scheune in Sitzenkirch

Apropos einfügen: Die Beurteilungskriterien Einordnung in die Umgebung, Funktion, Form und Struktur, Angemessenheit bezogen auf die Aufgabe sowie Beitrag zur Entwicklung des Bauens wurden auch beim „Haus in Scheune“ in Sitzenkirch erfüllt. Christel Ruser und Martin Keller haben hier selbst kräftig Hand angelegt, auch Architekt Ralf Brandhofer wirkte mit.

Gegenüber der ehemaligen Klosterkirche kommt die in den 1970er-Jahren errichtete Scheune unscheinbar daher, ihre hohe Qualität entwickelt sie im Inneren. Wohnhaus mit Einliegerwohnung passen sich genau in den alten Scheunenraum ein. Ein Hingucker: Im Wohnzimmer erscheint das große Fenster mit dem Kirchen-Motiv fast wie eine Wandtapete, doch dieses ist real.

Weitere und Weiteres

Im Landkreis Waldshut wurde außerdem die Generalsanierung Stadthalle und Hallenbad in Waldshut ausgezeichnet, gleiches gilt für ein architektonisch vorbildliches Ferienhaus am Hang in Menzenschwand. Hinzu kommt das neue Wehrwehr-Gebäude in Waldshut, über dem eine Kita ihren Betrieb aufgenommen hat.

Die sieben ausgezeichneten Projekte haben damit den ersten Schritt des zweistufigen Verfahrens geschafft. Der Bund Deutscher Architekten vergibt nach der nächsten Runde dann den regional bedeutendsten Architekturpreis in Baden-Württemberg, bei dem alle drei Jahre die Verleihung für vorbildliche Bauwerke ansteht.

Der Preis

Mit

dem Namen Hugo Häring bekennt sich der BDA zur Tradition des „neuen Bauens“ und der „modernen Architektur.“ Namenspate ist der 1882 in Biberach geborene Architekt, der sich gleichermaßen gegen abstrakte Formgesetze wie auch gegen eine subjektive Architekturauffassung gestellt hatte.