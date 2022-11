Kreis Lörrach Im Dienst von Mensch und Umwelt

Diese sorgen Tag für Tag dafür, dass die im Alltag anfallenden Abfälle umweltgerecht transportiert und diese – wie auch Sonderabfälle – fachgerecht entsorgt werden. Zusätzlich tragen sechs hochmoderne Spülfahrzeuge sowie verschiedene Saug- und Kamerafahrzeuge dazu bei, dass die örtliche Kanalisation funktioniert und nichts im Untergrund versickert und das Grundwasser belastet.

Zu den Stammkunden zählen die Kommunen aus dem Landkreis Lörrach, zahlreiche Unternehmen aus Steinen, Maulburg, Rheinfelden und Weil am Rhein sowie die Chemiebetriebe im Industriepark in Grenzach-Wyhlen. Seit mehr als 30 Jahren sorgt eine feste Besatzung von sieben Mitarbeitern für die Abwicklung von innerbetrieblichen Transporten, die Be- und Entladung von gefährlichen Sonderabfällen sowie Tankreinigungen.

Über das Recycling-Zentrum Wiesental in Steinen wickelt die Firma Blum die Entsorgung von gewerblichen Abfällen ab.

„Höchste Dienstleistungsqualitätat, für eine saubere Umwelt, für eine saubere Gesellschaft, das ist unser Antrieb seit 1973“, sagt Geschäftsführer Markus Blum. Der Sohn des Firmengründers gehört seit 1986 der Geschäftsleitung des Familienunternehmens an. Seniorchef Kurt Blum hat sich 2014 aus dem operativen Geschäft zurückgehzogen und steht nur noch beratend zur Seite. Er freut sich, das mit seiner Enkelin Larissa bereits die dritte Generation im Familienbetrieb arbeitet.

Sie sei stolz darauf, das von ihrem Großvater gegründete Unternehmen einmal in der dritten Generation weiterführen zu dürfen, sagt Larissa Blum und verweist auf die solide Basis der Firma.

Mit dem wachsenden Fuhrpark hat sich auch stetig das Portfolio des Unternehmens erweitert. Dieses reicht von Kanaluntersuchungen über Industrie- und Kanalreinigungen, Containerdienste, Entsorgungen, Abfall-Recycling oder Spezialtransporte an. Die Firma Blum bietet damit eine breite Palette an fachlichen Dienstleistungen rund um die Umwelt an. Dies ideenreich und innovativ: So wurden jüngst alle Fahrer mit eigenen Tablets ausgestattet, die eine bessere und schnellere Kommunikation sowie leichtere Verarbeitungsprozesse garantieren.

Dies alles im Einklang mit gesetzlichen Anforderungen und erforderlichen Zertifizierungen. Der hohe Qualitätsanspruch führte unter anderem zur Gründung des Recycling Zentrums Wiesental vis à vis der Firmenzentrale.

Das Unternehmen ist eng mit der Region verbunden. Neben zahlreichen langjährigen Angestellten aus der direkten Umgebung, die einen sicheren Arbeitsplatz vorfinden, unterstützt das Familienunternehmen auch viele soziale Projekte, Vereine und wohltätige Initiativen im Dreiländereck. Dazu zähle unter anderem die Tafel Lörrach, die heimische Feuerwehr aus Steinen, die Caritas oder die regionale Vereinskultur, berichtet Martina Blum.

