Kreis Lörrach Im Kreis Lörrach blitzt es weniger

Kreis Lörrach (wer). Die stationären und mobilen Messanlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung im Landkreis Lörrach spülen nicht die Erträge in den Teilhaushalt 4, Mobilität, Umwelt und Strukturpolitik, die eingeplant wurden, wie aus dem Zwischenbericht für das laufende Jahr hervorgeht. Laut Nina Gregotsch, stellvertretende Leiterin des Dezernats Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik, rechnet die Verwaltung mit Mindererträgen in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro. „Die Einnahmen bleiben hinter den Erwartungen zurück“, kommentierte Gregotsch die Zahlen am Mittwoch im Kreis-Umweltausschuss. Im mobilen Bereich konnte die Messtechnik im ersten Halbjahr aufgrund technischer Probleme kaum zum Einsatz kommen. „Das ist unser großes Sorgenkind“, sagte die Stellvertreterin. Hier hofft die Verwaltung noch auf Schadensersatz vom Hersteller. In diesem Bereich beläuft sich der Minderertrag auf 500 000 Euro. „Wir streben an, neue Technik zu beschaffen“, so Gregotsch weiter.