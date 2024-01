Kreis Lörrach: In den Risiken die Chancen erkennen

Sozialer Frieden

Dammann zufolge könne der soziale Frieden nur gewahrt werden, wenn bedarfsgerecht und gezielt – und nicht nach dem Gießkannenprinzip – Leistungen an Menschen verteilt würden, die bedürftig seien. „Wir erkennen, dass die bisherigen Instrumente und bewährten Methoden in der Zeit der Umbrüche nicht durchgehend erfolgversprechend sind. Daher müssen wir uns mit neuen Arbeitsformen, die zum Teil unter der Überschrift New Work zu fassen sind, der Digitalisierung, einer anderen Art von Wissenskultur und vor allen Dingen dem Bürokratie- und Standardabbau intensiv befassen“, erklärte die Landrätin. Das bedeute für alle große Veränderungen und das Hinnehmen von Einschnitten. Insofern brauche es einen anderen Umgang mit Fehlern. Und weiter: „Wir müssen es uns gestatten, zu experimentieren. Experimente dienen dazu herauszubekommen, was richtig und falsch ist.“ Sie seien nicht von vornherein erfolgversprechend. Zudem erteilte Dammann dem immer häufiger zu hörenden Ruf nach dem Staat, unter anderem für Subventionen, eine deutliche Absage. Vielmehr müsse zielführend in die Zukunft investiert werden. Bei Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen und dem öffentlichen Nahverkehr wäre das Geld gut eingesetzt.