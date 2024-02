Kreis Lörrach: In der Pflege mehr bewegen

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und menschenwürdigen Pflege in der Zukunft ist eine der größten Herausforderungen für die Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg. Das erklärt Landrätin Marion Dammann in einem Schreiben an Sozialminister Manfred Lucha. Der Hintergrund: Der Landkreis will in Sachen Pflege eine größere Rolle spielen, um diese dauerhaft zu sichern. Dafür braucht es aber mehr finanzielle Mittel. Während sich das Land in Zurückhaltung übt, zum Beispiel bei der dauerhaften Finanzierung der kommunalen Pflegekonferenz, könnte ein Modellvorhaben von Bund und Land Chancen bieten, welche die Kreisverwaltung nutzen will.