Kreis Lörrach Inklusion braucht Ressourcen

So berichtete eine Grundschullehrkraft, dass sie zusätzlich zu ihren 20 regulären Grundschulkindern sechs Inklusionskinder in der Klasse habe, jedoch nur an zwei Tagen in der Woche eine Sonderpädagogin und somit überhaupt eine zweite Kraft mit in der Klasse sei. An vielen Schulen zeige sich eine ähnliche Situation.

Knappe Ressourcen

Sonderpädagoginnen wiederum wünschten sich, dass sie in einer Schule fest zum Team gehören, anstatt wie bisher an mehreren Schulen stundenweise im Einsatz zu sein. So bleibe kaum Zeit, um mit den Lehrkräften vor Ort zu planen und sich auszutauschen, was unbedingt notwendig wäre.

Auch die anwesenden Schulleitungen von Inklusionsschulen bestätigten die Beschreibungen der Lehrkräfte und wünschen sich mehr zeitliche Ressourcen auch für Schulleitungen, da Inklusion einen organisatorischen Mehraufwand darstelle.

Mit drastischen Worten beschrieb Michael Hirn, selbst Schulleiter an einem sonderpädagogischen Zentrum, dass die Inklusion an die Wand gefahren werde, wenn nicht endlich die notwendigen Verbesserungen angegangen würden.

Frey und Stickelberger wollen die aufgezeigten Sachverhalte mit in die politischen Debatten nach Stuttgart nehmen, um die tatsächliche Situation in der Inklusion deutlich zu machen. Einig waren sich alle Anwesenden: Inklusion braucht Ressourcen.