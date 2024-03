Kreis Lörrach: Innovation und Entrepreneurship

In diesem Jahr ist das Interesse laut DHBW besonders groß: „Nach der erfolgreichen Durchführung von zwei Circles in den vergangenen beiden Jahren sehen wir, dass dieser sehr gut angenommen wird. Wir haben viele sehr gute Bewerbungen erhalten und entschieden, dass wir trotz der festgelegten Obergrenze von 15 Teilnehmern alle 19 Studenten aus zehn verschiedenen Studiengängen und von dualen Partnern unterschiedlichster Branchen zur Teilnahme zulassen“, berichtet Matthias Paul, der den Innopreneur-Circle neben seiner Tätigkeit als Studiengangsleiter von BWL-Industrie leitet, zufrieden.

Der diesjährige Circle startete mit dem ersten Workshop am 15. und 16. März, welcher in den neuen DHBW-Räumlichkeiten auf dem Vitra Campus in Weil am Rhein durchgeführt wurde. Zunächst wurden hier, in Zusammenarbeit mit Ralph Jürgen Peters, Berater und Dozent für Zukunftsgestaltung und Innovationsmanagement, Methoden wie Design Thinking oder die Blue Ocean Strategie und die „Jobs to be done (JTBD)-Theorie“ vermittelt, bevor sich die Studenten, aufgeteilt in drei Gruppen, an realen Innovationsaufgaben der Partnerunternehmen Hekatron, Badenova und Stadt Lörrach erproben.