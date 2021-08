Kreis Lörrach Jugendliche ziehen an einem Strang

Nur vier Tage später gab es für 15 Teilnehmer am Sommercamp ein Wiedersehen bei einer Hausbootfahrt in Lothringen. Von Niderviller aus wurden der Rhein-Marne-Kanal und der Saarkanal fünf Tage lang befahren. Ziel war das Städtchen Harskirchen, in dem „der letzte Müller an der Saar“ auf die trinationale Reisegruppe wartete. Bei einer Führung durch die mit Wasserkraft betriebene alte Mühle wurde die seit hundert Jahren unverändert gebliebene Mechanik erklärt. Anschließend konnte das hier produzierte Weizenmehl in ansprechender Form verkostet werden: In der „Auberge du Moulin“ wurden Pizzen und Flammkuchen genossen, à discretion, versteht sich. Ein weiterer Höhepunkt der Unternehmung, die durch einen Zuschuss in Höhe von 4000 Euro aus dem Jugendfonds der Deutsch-Französisch-Schweizerischen Oberrheinkonferenz ermöglicht wurde, war ein Ganztagesausflug in den einzigartigen Tierpark von Sainte-Croix. Hier kamen die Jugendlichen unter anderem Braunbären, weißen arktischen Wölfen, Luchsen, Geiern, Hirschen und Pelikanen ganz nahe.