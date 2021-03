Kreis Lörrach Keine große Reform angedacht

Eine Einzelfahrt auf dem Land sei aber teurer als eine Einzelfahrt in einer mittelgroßen Kommune, was den lokalen Stadttarifen zuzuschreiben sei. Das RVL-Abo sei in der Vergleichsgruppe aktuell das zweitgünstigste.

Zusammenfassend biete der RVL demnach unter den zehn Verbünden eher günstige Tarife an, insbesondere auf den längeren Wegen.

Ob und welche Maßnahmen zur Optimierung der ÖPNV-Nachfrage in Frage kommen, wird sich aus den Diskussionen mit den Gesellschaftern, insgesamt acht Verkehrsunternehmen, dem Landkreis und dem Aufsichtsrat in den kommenden Monaten ergeben. Das Gutachten sieht bei kurzen Strecken noch Luft nach oben und empfiehlt, näher auf das Thema der kurzen Reisedistanzen im Landkreis einzugehen. Maßnahmen im Zusammenhang der Kurzstrecke oder der harmonisierten Stadttarife scheinen an Bedeutung zuzunehmen.

Detailoptimierung und Innovation

Aus Sicht der Gutachter sind für die Tarifgestaltung die Szenarien der Detailoptimierung und der Innovation relevant. Für die Detailoptimierung kämen folglich Maßnahmen in Frage, welche die Transparenz des Tarifs steigerten und höhere Einnahmen und eine moderat stärkere Nachfrage förderten. Für den Aspekt Innovation stünden Maßnahmen im Vordergrund, die sich ebenfalls an Einnahmen und Nachfrage orientierten, aber auch einen Schwerpunkt auf neue Tarifprodukte oder geänderte Konditionen legten. Die ersten Maßnahmen sollten laut Gutachten nach Möglichkeit bis zum 1. August umgesetzt werden.

Bärnighausen hob hervor, dass sich die Strategie, Jahresabos für alle Nutzertypen anzubieten, im Corona-Jahr 2020 ausgezahlt habe. Durch die Kundenbindung an das Angebot habe man sich auch während der Krise eine stabile Einnahmequelle gesichert.

Klaus Eberhardt (SPD) riet dazu, den Einstiegstarif vertiefend zu betrachten. Man solle jetzt nicht alles umstellen und lieber die Pandemie aussitzen, um jetzt die Weichen nicht falsch zu stellen. Er sprach sich zudem dafür aus, die Zonen 6 und 7 im Wiesental zusammenzulegen. Gudrun Heute-Bluhm (CDU) sah einen Zielkonflikt zwischen dem Zugewinn von Gelegenheitsfahrern und dem Beibehalten der Abonnentenzahl für Jahres- und Monatskarten.

Bernd Martin (Grüne) sagte während der Sitzung im Kreistag: „Wir müssen bei den Beratungen auf jeden Fall das Thema Vereinfachung des Tarifsystems auf die Tagesordnung setzen.“

Das Gremium sprach sich anschließend einhellig dafür aus, dass die Verwaltung mit dem RVL und den Beförderungsunternehmen in Verhandlung tritt.