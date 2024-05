Kreis Lörrach: Kinder im Sport schützen

Wie Kinder mit Grenzverletzungen umgehen können

„Anne Tore – Gemeinsam sind wir stark“ vermittelt mit Leichtigkeit, Witz und Charme den Kindern Mut machende Inhalte zum Thema Gefühle, Berührungen und Hilfe holen. In den einzelnen Szenen geht es um unterschiedliche Situationen im Sport und in unterschiedlichen Sportarten, die Grenzverletzungen im sportlichen Vereinsleben beschreiben und den Umgang damit thematisieren. Die Kinder im Publikum werden in das Theaterstück miteinbezogen und können mittels roter, gelber und grüner Karten eine Rückmeldung geben, wie sich die Kinder in der gerade vorgespielten Szene ihrer Meinung nach fühlen. Nach dem Theaterstück arbeiten Kinder – Mädchen und Jungen nach Geschlechtern getrennt, Eltern und Übungsleitungen in getrennten Workshops das Gesehene auf und besprechen und vertiefen die dargestellten Situationen.

Es sind nur noch wenige Termine am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juni, frei. Sportvereine, die sich für das kostenlose Präventionstheater der Veranstaltungsreihe „Sicher und geschützt im Sport“ interessieren, können sich an das Kreisjugendreferat Lörrach wenden: Tel. 07621/410-5291, E-Mail: sarah.fraeulin@loerrach-landkreis.de