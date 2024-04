Kreis Lörrach: Klinik-Aus nach sechs Jahrzehnten

Für Notfälle irrelevant

Die größte Sorge vieler Menschen: Die Notfallversorgung in der großen Kreisstadt. Selbst Alt-Chefarzt Hans-Rudolf Henche meldete sich noch im Herbst zu Wort, dass die Schließung ein Sicherheitsrisiko darstelle. Doch das einst große Krankenhaus mit eigenem Labor, Küche und Intensivstation wurde in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt um diese und weitere Funktionsbereiche gekürzt. Akute Erkrankungen wie Herzinfarkte und Schlaganfälle wurden seit längerer Zeit nicht mehr in Rheinfelden behandelt.