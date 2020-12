Kreis Lörrach Kliniken an Weihnachten entlasten

Torben Franzen, Fachbereichsleiter Klinikhygiene, berichtete von vergangener Woche an allen vier Standorten durchgeführten Antigen-Reihentestungen. So seien in Rheinfelden 160 Mitarbeiter sowie 63 Patienten einem Schnelltest unterzogen worden.

Dabei habe man dort bei Patienten zwei Corona-Fälle ohne Symptomatik entdeckt und diese in den Isolierbereich des Kreiskrankenhauses Lörrach verlegen können. In Schopfheim wurde von 160 betroffenen Mitarbeitern eine Person positiv getestet und in Isolation geschickt. Von den dortigen 72 Patienten erhielt man keinen positiven Befund.

Im Elisabethen-Krankenhaus Lörrach wurde an 420 Mitarbeitern und 90 Patienten ein Schnelltest durchgeführt und kein positiver Fall registriert.

Derzeit würden 100 Mitarbeiter und 101 Patienten außerhalb des Isolierbereichs in Lörrach auf das Virus getestet. Dabei konnte bei den Patienten ein positiver, asymptomatischer Fall erkannt und auf eine Covid-19-Station verlegt werden. Die Ergebnisse der getesteten Mitarbeiter stünden noch aus. Franzen sprach von einer Mammutaufgabe, diese Menschenanzahl in kurzer Zeit durchgetestet zu haben. In Zukunft solle das Klinikenpersonal routinemäßig alle zwei Wochen getestet werden. Zudem werde zur Sicherheit an jedem neu eingewiesenen Patienten ohne Symptomatik ein Antigen-Schnelltest durchgeführt.

Derzeit seien vier Stationen mit 80 Corona-Patienten und weiteren Verdachtsfällen belegt, berichtete Klinikengeschäftsführer Medizin, Bernhard Hoch. Letztere müssten bis zur endgültigen Abklärung einer Infektion in einem Einzelzimmer untergebracht werden. „Dies nimmt erhebliche räumliche wie personelle Ressourcen in Anspruch“, betonte Hoch. Daher appelliere er an die Kreisbevölkerung, auch während der Festtage die Kontakte stark einzugrenzen und bei schlechten Straßenverhältnissen aufgrund milder Witterung daheim zu bleiben. „Wir wollen unsere Kapazitäten nicht weiter strapazieren, um eine bestmögliche Behandlung der stationären Patienten über Weihnachten gewährleisten zu können.“ Wer über die Festtage an Corona-Symptomen leide, könne sich am 26.12. bei der Fieberambulanz in Lörrach-Haagen gegenüber dem Freizeitcenter Impulsiv von 9 bis 12 Uhr testen lassen..