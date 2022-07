Kreis Lörrach Kliniken in schwierigem Fahrwasser

Das Jahr 2021 war der Höhepunkt der Corona-Pandemie, was zu einer deutlichen Reduzierung des gewöhnlichen Krankenhausbetriebes geführt habe, wie CDU-Fraktionschef Paul Renz erinnerte. Belegbetten mussten für Corona-Patienten freigehalten, planbare Operationen verschoben werden. Dies habe zu einem Rückgang der Fallzahlen geführt und somit auch der Erlöse aus Krankenhausleistungen. Aufgefangen wurden diese aus dem Rettungsschirm des Bundes unter anderem mit 21,5 Millionen Euro. „Auch der Landkreistag spricht in einer aktuellen Stellungnahme von enormen Mehrbelastungen und düsteren Zukunftserwartungen in der Kliniklandschaft“, erklärte Renz. Den Blick richte man nun nach vorne: „Wir hoffen, dass die positiven Ergebnisse zurückliegender Jahre künftig wieder erreicht werden.“ Ulrich May (FW) erklärte, dass im Plan 2022 bereits ein Defizit von acht Millionen Euro veranschlagt sei. Nach einer aktuellen Prognose liege man schon bei einem Defizit von elf Millionen. „Da hilft unser verlorener Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe von sechs Millionen nur wenig“, zeigte sich der FW-Chef besorgt. „Noch größere Sorgen bereiten die ständig steigenden Baukosten beim neuen Zentralklinikum, für die wir nichts können, die wir aber zu tragen haben“, erklärte May. Das sei schmerzlich und tue weh, „denn das Projekt war und ist richtig gut aufgegleist“. Bevor weitere größere Baumaßnahmen angegangen werden, müsse die Fertigstellung des Zentralklinikums gesichert und das Betriebsergebnis der Kliniken wieder positiv sein, forderte May. Die Kliniken mit dem Großprojekt Zentralklinikum hätten jetzt absoluten Vorrang vor anderen Vorhaben. Laut May muss schnell überlegt werden, wie die rasant steigenden Kosten gegenfinanziert werden können. Bis 380 Millionen sei die Finanzierung gesichert, jetzt liege man in den Hochrechnungen durch den stark gestiegenen Baukostenindex schon bei rund 400 Millionen Euro. „Da ist eine Nachfinanzierung erforderlich – über den Landkreis oder die Kliniken, was letztlich auch wieder beim Landkreis landen würde.“