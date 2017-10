Kreis Lörrach Kommunalpolitisch erfahren

Kreis Lörrach (ads). Zwei neue Gesichter im Kreistag kann die SPD-Fraktion in ihren Reihen begrüßen. Mit Annette Bachmann-Ade und Christa Rufer als Nachrückerinnen konnten zwei Frauen gewonnen werden, die in der Kommunalpolitik keine Unbekannten sind.

Bachmann-Ade ist in Lörrach geboren, wo sie bis heute auch lebt. Als Vorsitzende des SPD-Ortsvereins in Hauingen, wo sie auch im Ortschaftsrat sitzt, und als Stadträtin in Lörrach hat die 50-Jährige schon einiges an kommunalpolitischer Erfahrung gesammelt, wie sie beim gestrigen Pressegespräch der SPD-Kreistagsfraktion berichtete. Seit dem Jahr 2009 ist die Vorsitzende des Turnvereins Hauingen in der Kommunalpolitik engagiert. Thematisch liegen ihr vor allem die Belange des Ortsteils Hauingen und die Stadtentwicklung am Herzen. Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen nennt sie als eines ihrer Hauptanliegen.

Neu im Kreistag ist auch Christa Rufer. Die 57-Jährige ist als Rechtsanwältin für Arbeits- und Sozialrecht in Lörrach und Freiburg tätig. In der Kommunalpolitik ist sie als Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Haagen aktiv. Als wichtige Themen nannte sie die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in Haagen, das Märktekonzept und die bessere Vernetzung im Nahverkehr durch den Stadtbus.

Beide Neumitglieder sind nachgerückt für den im Mai verabschiedeten SPD-Kreisrat Günter Schlecht und den Ende September verstorbenen Hans-Dieter Böhringer.