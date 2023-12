Kreis Lörrach: Kommunen liefern Anzeiger

Die Anzeiger stehen an viel frequentierten Haltestellen in Eimeldingen, Grenzach-Wyhlen, Kandern, Lörrach, Maulburg, Rheinfelden, Schönau im Schwarzwald, Schopfheim, Todtnau und Weil am Rhein, wie das Landratsamt Lörrach mitteilt.

Erfolgreicher Probelauf

Die Installation der Anzeiger erfolgte je nach Fertigstellung der Tiefbauarbeiten und der Lieferverfügbarkeit ab September vergangenen Jahres. In Weil am Rhein und in Lörrach konnten an je einem Standort aufgrund von notwendigen Bauarbeiten bisher keine Anzeigen installiert werden.