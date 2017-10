Kreis Lörrach Konzert mit den „7Sins“

Die Band „7Sins“ mit Sängerin Verena Wagner spielt am Freitag, 10. November, im Cafe „Verkehrt“ in Murg-Oberhof. Soul, Pop, Rock – das ist die Devise der „7sins“. Die fünf Vollblutmusiker interpretieren Hits der 1970er und 1980er Jahre sowie aktuelle Songs. Damit sorgen sie für gute Stimmung auf der Tanzfläche. Das Repertoire umfasst Songs von Donna Summer, Tina Turner, Bruno Mars, Toto, Phil Collins, Kings of Leon oder Robbie Williams.

Die Sängerin Verena Wagner glänzt mit einer außergewöhnlichen und voluminösen Stimme. Die Band besteht aus Stefan Anna an den Drums, Oliver Fabro am Bass, Fabian Brugger an der Gitarre und Jürgen Bäumle an den Keyboards.

Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.