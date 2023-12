Kreis Lörrach: Kreis will die Pflege fördern

Mit den 60 000 Euro, die der Kreistag trotz einer prekären Haushaltslage genehmigt hat, sollen unter anderem Pflegeberufe realistisch und niederschwellig vermittelt werden. Der Fokus liegt dabei auf einer landkreisweiten Öffentlichkeitsarbeit plus verstärkter Präsenz an Schulen und leichter zugänglichen Praktika. Konkret sollen Quereinsteiger durch ein einheitliches Türöffner-Praktikum für Pflegeberufe gewonnen werden. An Schulen sollen Ausbildungsbotschafter junge Menschen animieren, eine Ausbildung in der Pflege zu starten.