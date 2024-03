Kreis Lörrach: Kreis will keinen Sonderweg bei der Bezahlkarte

Indes: Die in Eichsfeld in Thüringen eingeführte Karte entspreche nicht den bundeseinheitlichen Mindeststandards, wie die Kreis-Verwaltung erklärte. Vielmehr handele es sich um eine Art Gutscheinsystem, mit dem ein Teil der Asylbewerberleistungen als Guthaben transferiert wird und dann nur mit der Karte für die bestimmten Zwecke ausgegeben werden kann. Der Teil der Asylbewerberleistungen, welcher für die persönlichen Bedürfnisse als Taschengeld zur freien Verfügung steht, wird den Leistungsberechtigten laut Verwaltung weiterhin als Bargeld oder per Überweisung auf ein Konto ausbezahlt. Weiter betreffe der Arbeitsanreiz zudem nur Leistungsberechtigte, welche sich noch keine 18 Monate in Deutschland aufhalten, und beschränke sich darauf, Leistungsberechtigten so wenig Barmittel wie möglich zur Verfügung zu stellen, um sie zu motivieren, Arbeit aufzunehmen. Da für diesen Personenkreis häufig noch kein Integrations- oder Sprachkurs angeboten werden können, sei eine Arbeitsaufnahme in vielen Fällen praktisch gar nicht möglich.