Kreis Lörrach: Kreistag beschließt Aus für Rheinfelden

MVZ etablieren

Auf der Agenda steht bei der beschlossenen Umstrukturierung auch die Notfallversorgung: Diese soll durch ein Modell mit drei Komponenten als Vorreitermodell für zukünftige Versorgungsstrukturen organisiert werden, wie Kliniken-Geschäftsführer Udo Lavendel ausführte. Nach dem Willen des Gremiums sollen auf Vorschlag des Kliniken-Aufsichtsrats die Notarztstandorte in Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim erhalten bleiben. Die Zentrale Notaufnahme in Lörrach (ZNA) wird den Plänen zufolge ausgebaut, und in Rheinfelden ist vorgesehen, eine Anlaufstelle für die ambulante Notfallversorgung an zentraler Stelle zu schaffen. Die Besetzung eines freien Hausarztsitzes in Rheinfelden soll durch das MVZ der Klinik erfolgen. Allerdings muss die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg mitspielen. Man habe bereits positive Rückmeldung erhalten, so die Klinikleitung. Derweil wollten die Kreisräte die Anforderung mit einem Zeitstempel versehen wissen.