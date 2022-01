Kreis Lörrach Kreistag tagt zur Digitalisierung

Videokonferenz ist möglich

In Abhängigkeit von der sich in den kommenden Tagen ergebenden Sieben-Tage-Inzidenz kann sich die Notwendigkeit für einen Wechsel des Sitzungsformats von der Präsenzsitzung zur Videokonferenz ergeben, teilt das Landratsamt mit. In diesem Fall erfolgt für die Öffentlichkeit die zeitgleiche Übertragung von Ton und Bild in einen gesonderten Raum, voraussichtlich in den Sitzungssaal des Landratsamts (Nr. 1.01), Palmstraße 3, in Lörrach. Aktuelle Informationen gibt es auf der Homepage des Landkreises und im Bürgerinfoportal.