Kreis Lörrach: Kultur lebt, verbindet und macht stark

Kunst tickt anders

An dritter Stelle war das Familienzentrum Schopfheim, mit dem Projekt In- und Outdoor-Spieletreff an der Reihe. Die Idee ist hierbei, eine Option für Kinder zu schaffen, die in Turnvereinen auf einer Warteliste stehen. Das Projekt wird von Kindern, Eltern und Großeltern gut angenommen. Als vierte Initiative präsentierte sich das ehrenamtliche Team „DAS Haus!“ mit verschiedenen Projekten wie dem Openair-Kino, dem Film-Lese-Abend und dem Sommermarkt. An fünfter Stelle folgte der Bürgerverein Grenzach-Wyhlen. Der Bürgerverein stellte das Projekt der Ruhebank vor, die an der Grenze zwischen Grenzach und Wyhlen steht.